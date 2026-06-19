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“Te súper sabotearon": Las reacciones de Carmen y Michelle luego de llevarse delantal negro este viernes en MasterChef 24/7

Luego de una noche intensa en MasterChef 24/7 los cocineros no tardaron en compartir sus experiencias.

Este viernes en MasterChef 24/7 los cocineros enfrentaron uno de los retos más complicados: la rotación de estaciones, en donde tuvieron que cocinar en diferentes espacios para al final, regresar a su lugar, por lo que Michelle y Carmen aseguraron que varios de sus compañeros hicieron todo lo posible por sabotear sus platillos.

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