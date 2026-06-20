Me destruyó la Chef Zahie": Pablo se desahoga en MasterChef 24/7 respecto a su actuación de esta noche (VIDEO)

Este viernes 19 de junio sigue dejando heridas abiertas en los participantes de MasterChef 24/7. Uno de los momentos más tensos de la noche se vivió durante el juicio de los platos, donde Pablo se convirtió en el blanco de uno de los veredictos más implacables y demoledores en lo que va de la temporada, cortesía de la exigente mirada de la Chef Zahie.