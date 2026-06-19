Camila le revela a Michelle quién fue el culpable de sabotear su platillo esta noche en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La tensión en las cocinas de MasterChef 24/7 alcanzó un punto de no retorno tras el caótico Reto de Rotación de Estaciones de este viernes 19 de junio. En ese sentido, Camila decidió romper el silencio y, en absoluto secreto, le reveló a Michelle la identidad del verdadero culpable detrás del desastre de su plato.