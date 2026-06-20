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“Me siento muy cansado": Luis confiesa que está derrotado luego de este viernes en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luis no pudo más y decidió abrir su corazón frente a las cámaras del Mundo MasterChef 24/7.

La presión de MasterChef 24/7 parece haber comenzado a cobrar factura física y mental en los participantes. En un emotivo video del confesionario, Luis abrió su corazón tras el extenuante reto de este viernes y confesó sentirse derrotado. “Me siento muy cansado”, admitió el cocinero ante las cámaras, visiblemente desgastado por la adrenalina y el estrés de defender su permanencia bajo sospechas de sabotaje.

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