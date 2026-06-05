Resumen del jueves 4 de junio: revisión de uñas, reconciliaciones y mucho sazón en MasterChef 24/7

El Resumen del jueves 4 de junio de MasterChef 24/7 estuvo marcado por momentos de tensión, reflexión y mucho sabor. La intensa revisión de uñas dio de qué hablar entre los participantes, mientras que Ramahá buscó acercarse a sus compañeros para limar asperezas y hacer las paces tras las diferencias surgidas durante la semana. Sin embargo, el verdadero protagonista de la jornada volvió a ser el sazón, con retos y preparaciones que demostraron el crecimiento de los cocineros dentro de la cocina más famosa de México.

