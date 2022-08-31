¿De regreso? Mati Álvarez anuncia que estará en este reality show.

Mati Álvarez es una de las atletas más queridas que ha dejado el Exatlón México, así como una de las más galardonadas en la historia de la competencia deportiva más colosal, por ello, ‘Terminator’ fue condecorada en mayo pasado como la mejor atleta del programa en todo el mundo.

Mati fue la rival a vencer en el Exatlón: All Star, ya que a lo largo de la competencia demostró su fortaleza física y mental para superar los diferentes circuitos, en los que dio cuenta por igual de hombres y mujeres, incluso de color, ya que venció a rojos y azules.

¿Qué tanto ha ganado Mati Álvarez? Como mencionamos anteriormente, Mati Álvarez es la atleta más ganadora en la historia del Exatlón México, pues cuenta con tres títulos en su haber: el primero en la Tercera Temporada, el segundo en el Exatlón Cup y el tercero en la Cuarta Temporada, pero eso no es todo, también ganó grandes premios como vehículos y motocicletas, de ahí que haya recibido un reconocimiento a la “Figura suprema del Exatlón”.

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El reality deportivo potencializó las carreras de muchos de los atletas, entre ellos, ‘Terminator’, quien se integró al equipo de conductores de nuestro matutino de Fin de Semana donde comparte micrófonos con otro extingrante del Exatlón, Aristeo Cázares.

Desde que terminó el Exatlón All Star, ‘Golden Champion’ se ha mantenido muy activa en redes sociales donde constantemente comparte detalles de sus viajes y aventuras, pero también de su faceta como conductora de Venga La Alegría Fin de Semana.

Mati Álvarez da gran sorpresa

Mati sorprendió a propios y a extraños al confirmar su presencia en MasterChef Celebrity, aunque no reveló cuándo podremos verla usando delantal y mostrando sus dotes culinarios en la Cocina más Famosa de México.

“No se lo pierdan, me podrán ver en algún momento”, publicó nuestra querida ‘Golden Champion’, por lo que habrá que estar muy pendientes de MasterChef Celebrity. No te lo pierdas todos los domingos a las 20 horas a través de las pantallas de Azteca UNO y mantente atento a sus redes sociales.