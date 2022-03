FOTOS | ¿Qué sucedió entre Mati y Evelyn en la batalla por la fortaleza?

Mati y Evelyn tuvieron un mal entendido ayer en la batalla por la fortaleza. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos los detalles.

Mati y Evelyn son muy amigas, a pesar de pertenecer a equipos diferentes, ambas se quieren, apoyan y cuidan. ¡Pero son seres humanos que también pueden tener diferencias! Y esto sucedió...

En la zona final de un circuito, Evelyn le hizo un chiste local a Mati, de esos que solo se conocen entre amigas... Pero al parecer a Mati no se le hizo chistoso y se molestó. Evelyn no lo podía creer, pues no le pareci´o que fuera para tanto, en el video se ve que se lo dijo una sola vez, Mati no responde y hasta el final que pierde el punto, se molesta con ella.

Evelyn le comentó a su amiga que ella también le había hecho una broma durante un punto y no se molestó, pues sabe que es chiste de amigas, ¡pero Mati le dijo que era muy diferente y que ni le hablara, pues son de diferentes equipos! Incluso de manera personal y alejados de todos, Evelyn le dijo que se enojó porque perdió, que lo aceptara.

¿Qué pasó después? Te contamos en las fotografías.