VIDEO: Mati revela quién es la mejor atleta de la sexta temporada.

La nueva generación de atletas continúa dando de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales, además de que las leyendas de Exatlón también han sido contundentes con sus opiniones.

Batalla por la Supervivencia confronta a Rojos y Azules en Exatlón.

Mati Álvarez es una de las mujeres que ha manifestado su opinión respecto a las atletas de esta sexta temporada, pues considera que una de ellas es la mejor tiradora.

Se trata de Tzasna Carrasco, practicantede jiu-jitsu brasieño que es parte de las filas del equipo rojo y quien también tiene un lugar asegurado para pelear contra los atletas de Estados Unidos esta noche.

"¿Tiro de poder? Tzasna es la mejor de tiro de poder que estoy viendo hasta ahorita”, dijo la también conocida como Terminator a través de sus redes sociales.

Además, la poblana adelantó que no se piensa perder este trepidante duelo entre México y Estados Unidos por nada del mundo: “Va a estar buenísimo este duelo, no me lo voy a perder, ¡arriba México!”

Mati Álvarez muestra su apoyo a querida atleta

Mati Álvarez tiene a su favorita de la temporada, pues todo apunta a que Tzasna Carrasco se está llevando la atención de la poblana.

Esta noche los atletas de Exatlón se enfrentarán a Estados Unidos, pues Pato González, Andrés Fierro, Fogel Negrete, Emmanuel Chang, Andrea Medina, Lizli Patiño, Estephanie Solís, Valeria Payén, Tzasna Carrasco y Josué Menéndez tienen su lugar asegurado.

Luego de cuatro años, los atletas se enfrentarán a sus rivales estadounidenses, después del recordado duelo que se definió en una carrera de relevos ganada por el equipo mexicano.

Las leyendas de Exatlón no se perderán el esperado duelo internacional de esta noche, pues incluso ya tienen a sus atletas favoritos que podrían brillar como nunca. No te pierdas Exatlón a las 7:30 de la noche por Azteca UNO.

