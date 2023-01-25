Mauricio Barcelata nos comparte todo sobre su regreso a TV Azteca.

Mauricio Barcelata regresó a TV Azteca y está de nueva cuenta en Venga La Alegría y este miércoles visitó el foro de Ventaneando para hablar sobre su regreso.

Originalmente, el conductor llegó a TV Azteca por Mario San Román y por la finada Magda Rodríguez, quien posteriormente se lo llevó a otra televisora.

En charla con nuestros conductores, Mauricio Barcelata recordó que fue un 26 de enero la primera vez que entró al aire en nuestra televisora, donde estuvo varios años y después comenzó un andar por diferentes empresas.

¿Mauricio Barcelata ha estado en diversas televisoras?

Como mencionamos anteriormente, el conductor ha estado en diferentes empresas a lo largo de su carrera, por ello, cuando le cuestionaron sobre si era bueno andar pasando de un lugar a otro, Barcelata aseguró que considera que eso no es malo, sino todo lo contrario.

“Yo creo que es bueno porque eso quiere decir que te llaman de un lado porque sí quedaste bien en este, este y este lugar”, sentenció el conductor.

¿Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido?

El propio Barcelata aseguró que así sucede y acotó que “uno siempre regresa a donde fue feliz”, por lo que se dijo contento de “retomar esta oportunidad de regresar a Venga La Alegría, de ver a toda la familia otra vez de Azteca UNO y la gente del staff me recibió increíble, de producción, el elenco. La verdad es que es como si me hubiera ido nada más un ratito y regresé”.

¿Cómo se ha sentido con el nuevo elenco? Cabe mencionar que Mauricio Barcelata se encontró con un elenco totalmente renovado, salvo el caso de Sergio Sepúlveda, quien anteriormente era coproductor con Adrián Patiño. Mauricio reveló que afortunadamente conoce prácticamente a todos, a excepción del Capi Pérez y Kristal Silva, con quienes no había tenido oportunidad de convivir.

“Con todos había trabajado en algún momento, con Anette, con Pato, con Sergio. Con Anette fuimos compañeros en el CEA. Con Ricardo nos tocó hacer un programa especial y nos tocó estar juntos… pero bien contento”, añadió.

Por último, Mauricio Barcelata también ha estado en diversas plataformas y habló de un proyecto que hizo para una de ellas, mismo que espera que salga a la luz este año la primera temporada y adelantó que ya hay pláticas para una segunda.

