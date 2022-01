Mauricio Ochmann revela si tiene planes de boda con Paulina Burrola.

Mauricio Ochmann y su novia Paulina Burrola se dieron unas merecidas vacaciones de las cuales acaban de llegar. Recién desempacado, el actor reveló si tiene planes de boda con la modelo.

“Formalizar, cómo no, el noviazgo está formal, o sea luego luego...”, dijo el actor cuando se le preguntó en el aeropuerto si llegaría al altar con Burrola.

Según el histrión, su hija Kailani tiene muy claro que sus padres tienen nuevas parejas y lo entiende muy bien, a pesar de su corta edad.

“Somos una familia muy unida y siempre vemos por lo mejor para ella. Kai está muy enterada de todos y lo más importante para ella es ver a su mamá y a su papá contentos”, explicó el actor.

Mauricio Ochmann habla de sus planes para el 2022

Mauricio Ochmann explicó que más que tener propósitos, él busca mantener los mismos hábitos saludables que ha mantenido desde hace más de 15 años.

El actor también fue cuestionado si llevó a cabo el ritual espiritual de la ayahuasca, donde se bebe una planta que es señalada como droga y se utiliza en la medicina tradicional sudamericana.

“Yo no me meto nada que me evada de la realidad, obviamente soy espiritual, me gusta mucho trabajar en mí y eso, pero no le meto nada a mi cuerpo, ajeno”, explicó.

“Por una cuestión personal es que vivo mi vida desde hace más de 15 años sin sustancias y sin nada”, aclaró, ya que el actor se vio inmiscuido en asuntos de consumo de droga en algún momento de su vida.

