Mauricio Ochmann contará en monólogo cómo ha superado sus problemas.

Mauricio Ochmann contará la manera en la que superó las dificultades.

Mauricio Ochmann está a punto de emprender uno de los proyectos más importantes de su vida, se trata de un monólogo biográfico en el que contará algunas experiencias trascendentales en su vida como la adopción, la búsqueda de sus padres biológicos, así como episodios de adicciones y abusos.

Cabe recordar que, hace apenas un mes, el actor que protagoniza la serie “Las Bravas” reveló que fue víctima de acoso laboral por parte de un importante productor y también adelantó que planea escribir un libro autobiográfico en el que contará todo sobre su vida y abordará los temas más crudos de su pasado.

Javier Ceriani, conductor de “Chisme No Like”, reveló que además de Ochmann, Rafael Mercadante, Juan Vidal y Carlos Peniche habrían sufrido acoso por parte del productor Enrique Gómez Badillo, quien muró en 2017.

El caso de Ochmann data de hace más de 22 años cuando trabajaba en la obra “Equus”, la cual protagonizó y donde apareció desnudo.

¿De qué trata “Actuando en vida”?

En exclusiva para Ventaneando, Ochamann habló sobre su monólogo biográfico y aseguró que “todo marca en la vida, no, y precisamente de eso es de lo que quiero hablar en “Actuando en vida”.

“Yo voy a hablar desde mi gestación, mi infancia, mi adolescencia. Obviamente voy a tocar el tema de la adopción, obviamente se va a hablar de las adicciones, obviamente se va a hablar de la violencia, se va a hablar de abusos, se va a hablar de muchísimas adversidades y cosas que yo he tenido que sortear en la vida, por eso le puse “Actuando en vida”.

“Las acciones que yo he ido tomando en la vida son las que me tienen hoy aquí y el ser humano que soy, y eso es lo que quiero compartirle a la gente. Que hay decisiones que te cambian y que te convierten en una mejor versión de ti. Creo que es importante que la gente sepa que puede sacudirse y salir y abrazarse y tenerse entre las manos”.

Así mismo, Mauricio Ochmann confesó que para superar las diferentes experiencias que han sido traumáticas en su vida se ha sometido a terapia desde hace más de 15 años y que en el monólogo “Actuando en vida” se verá reflejada una catarsis de todo lo que ha tenido que vivir.

“Yo llevo en un proceso terapéutico como más de 15 años y trabajando conmigo mismo y viendo diferentes situaciones de mi vida y tal. Y llevo como unos cuatro años planeando el dar este testimonio de vida”.

“Todos hemos tenido experiencias traumáticas y dolorosas, no, donde hay muchas veces que no las compartimos, que las llevamos por dentro, que las vas guardando, que son este, procesos de alguna manera individuales, no, que duelen mucho y creo que tenemos que normalizar como el abrir el corazón, y bueno, se fuciona con música que es algo que encontré en los dos, tres años de mi vida”.

“También va a ser una especie de catarsis cada presentación. Soy yo al descubierto y compartiendo mi historia de vida”, finalizó.