Mauricio Ochmann y Paulina Burrola aplauden labor de Aislinn Derbez.

A un día de celebrar el Día de las Madres, Mauricio Ochmann y su actual pareja Paulina Burrola destacan y reconocen la gran labor que ha hecho Aislinn Derbez como mamá de la pequeña Kailani, fruto de la relación de ambos actores.

Ochmann y su novia fueron captados por las cámaras de Ventaneando antes de abordar su vuelo rumbo a unas merecidas vacaciones por Europa.

¿Qué mensaje les envió Mauricio Ochmann a las mamás? El preguntarle sobre qué les desearía a Aislinn Derbez y a María José en el Día de las Madres, Ochmann dijo: “Agradecerles muchísimo, que honro su existencia, que soy muy afortunado que somos familia y que hayamos logrado este vínculo tan bonito”.

“Es la familia que he ido creando, que he ido construyendo y pues les agradezco muchísimo y les mando, no solamente el Día de las Madre, sino todos los días y ellas lo saben, que aquí estoy para ellas porque hemos hecho un equipo, tanto con Ais como con María José, la mamá de Lorenza, mi primera hija”, declaró el actor.

¿Qué dijo Paulina Burrola sobre la relación que tiene Ochmann con sus ex?

Burrola destacó el equipo que ha conformado Mauricio Ochmann con Aislinn Derbez y María José: “Las dos han hecho un increíble equipo para que cada quien pueda desarrollarse profesionalmente y creo que eso es algo muy importante”.

¿Cómo disfruta Mauricio Ochmann a sus hijas?

El actor señaló que aunque Lorenza y Kailani tienen una marcada diferencia de edades, a ambas las está disfrutando mucho. Así mismo, destacó la gran relación que tiene con su hija mayor, con quien aseguró que platica abiertamente de todo y “es una mujercita muy inteligente y también intelectualmente”.

¿Qué dijo Ochmann sobre la posible incorporación de Victoria Ruffo a la serie de los Derbez?

Hace unos días, Victoria Ruffo confesó que no está cerrada a la propuesta de participar en la serie “De viaje con los Derbez”, al respecto se pronunció la expareja de Aislinn Derbez, quien participó en la primera temporada de dicha serie.

“Cada quien que viaje con quien quiera, suerte, te mando besos Vicky”, recalcó el actor y agregó “te quiero, pásala bonito”