Yordi Rosado recordó cuál fue su primer gran amor y su separación.

En una charla exclusiva con Pati Chapoy, titular de Ventaneando, Yordi Rosado abrió su corazón y habló sobre su matrimonio, rupturas y reconciliaciones, pero también reveló que actualmente está muy enamorado, aunque no reveló el nombre de la afortunada.

¿Cuándo fue la primera vez que se enamoró Yordi Rosado?

Cuando Pati Chapoy le preguntó sobre cuál ha sido la primera vez que se ha enamorado, Rosado respondió que fue de su esposa Rebeca cuando tenía entre 27 y 29 años. “Ella era mucho más chiquita, tenía como 19 años. Estuvimos casados 18 años y fueron lindísimos… Seguimos siendo dos exesposos muy contentos y muy buenos amigos”.

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¿Cómo se dio su separación? El carismático conductor declaró que un buen día se separaron, provocado por sus compromisos laborales y porque su exesposa no había vivido muchas cosas ya que se casaron cuando ella todavía era muy joven.

“Nos separamos (…) Eran dos elementos, mi trabajo y creo que ella estaba muy chica y le habían faltado vivir cosas”, recalcó y agregó que tiempo después se empezaron a frecuentar otra vez, aunque él ya había iniciado otra relación.

“Un día cenamos, como un año después pero de repente pensé y dije: ‘¿Qué pasaría si nunca volvemos a hablar?’, entonces dije creo que por la vida que hemos tenido nos merecemos una plática más seria y ahí decidimos y pues volvimos. La primera vez estuvimos nueve años juntos y la segunda vez otra vez 9 años juntos y nos volvimos a casar, tuvimos otro hijo, el más chiquito”, sentenció.

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¿Cómo procesó su separación?

Yordi Rosado reveló que se tuvo que ir a un hotel a llorar cuando se separó de su esposa la primera vez, pero alguien le dijo que ya había sido suficiente y tenía que volver a ponerse las pilas. La segunda vez fue más tranquila porque ambos lo tomaron con madurez y entendieron que cada uno tenía intereses diferentes.

Al preguntarle sobre sus hijos y cómo vivieron su separación, Yordi dijo que “ahora son felices viéndonos contentos a los dos y cada quien separado”.

¿Yordi está estrenando romance?

Al cuestionar al conductor sobre si sus hijos ya sabían que actualmente estaba enamorado hasta el semblante le cambió y señaló que “intento no decirles nada de eso a los niños hasta que yo sienta que las cosas están tan firmes para que no se enamoren de alguien más que tengan que dejarla de ver pronto”.

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Aunque Yordi Rosado no quiso revelar el nombre de su actual pareja, Pati Chapoy soltó una pista y dijo conocer a su actual pareja, la cual tuvo una hija, incluso dijo que la tina de la pequeña se la regalaron ella y su esposo (Álvaro Dávila) debido a la buena relación que mantenían con los padres de ella.

“Es una persona fantástica, es una persona lindísima y yo siento que cada uno va haciendo sus historias de amor poco a poco durante la vida, creo que el tiempo también te va ayudando a cuidar muchos detalles y ese detalle que quiero cuidar es esa parte pública”, finalizó y prometió que cuando esté seguro lo dirá.