Mauricio Ochmann habla en exclusiva con Ventaneando sobre su reciente viaje a Costa Rica en compañía de su ex Aislinn Derbez y su hija Kailani. El actor se mostró sorprendido de que a la gente le cause tanta sorpresa el que dos personas que fueron pareja sostengan una relación cordial y sigan siendo familia.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann?

El actor dijo desconocer el por qué le cuesta a la gente asimilar esta parte. “No sé por qué le cuesta tanto trabajo a la gente ver una familia no tradicional. Amo a Kailani, son mi familia y viajamos juntos y hacemos cosas juntos porque somos familia”.

Mauricio Ochmann viajó a Costa Rica con Aislinn Derbez y con su hija.

“Esta oportunidad que tuvimos de llevar a Kailani a este campamento de verano y de seguir trabajando en nosotros como papás para darle la mejor educación que podamos a Kailani, pues es maravilloso”, agregó Mauricio Ochmann.

¿Cómo reaccionó la novia de Mauricio Ochmann? Al preguntarle a Mauricio Ochmman sobre cuál fue la reacción de Paulina Burrola al viaje que realizó con Aislinn Derbez y su hija Kailani a Costa Rica, el actor aseguró que lo tomó bastante bien.





“Desde el inicio de mi relación con Pau yo le dije: ‘Mira esto se está poniendo serio, lo nuestro, y hay dos cosas importantes que tú sepas y si sí, le damos para adelante, la primera es que me llevo muy bien con las mamás de mis hijas y son mi familia. Y la segunda es que soy papá de dos niñas’”, declaró Mauricio Ochmann, quien señaló que Burrola le dijo que “para nada, no tengo ningún problema”.

¿Qué se encuentra haciendo Mauricio Ochmann?

Mauricio Ochmann está por estrenar su primera película como productor, “Amigos hasta la muerte”, en donde muestra la fuerza de la amistad y el amor cuando se sabe que uno de los tres protagonistas fallecerá.

“A mí la fibra que me movió, es que solamente tenemos esta vida y que el tiempo pasa muy rápido y que muchas veces no disfrutamos, no perdonamos y no trascendemos ciertas situaciones que no nos dejan vivir en paz y libremente. Todos tenemos fecha de caducidad”, finalizó.