Así celebra la ex de Santa Fe Klan, Maya Nazor, su cumpleaños 24.

Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, ha demostrado que se encuentra en su mejor momento; incluso, ha realizado cambios radicales en su aspecto como su look. Ahora, en su cumpleaños 24, no deja pasar la oportunidad para reafirmarlo, a pesar de haberse separado del padre de su hijo.

¿Cómo celebró Maya Nazor su cumpleaños 24?

La creadora de contenido elevó la temperatura de las redes sociales con una gran sesión de fotos que compartió en su cuenta de Instagram, donde alcanza 4.3 millones de seguidores. Y es que a decir de Maya, esto fue con motivo de su cumpleaños 24 que está celebrando este 5 de enero, tras confirmar su separación de Santa Fe Klan.

En las imágenes, Maya luce un vestido negro espectacular que se adapta a su figura y la hace ver muy sexy, además de unos zapatos que se amarran y le llegan arriba de la pantorrilla. El escenario que la acompaña es blanco y contrasta con el tono de la ropa y el de unos globos negros y plateados que resaltan más su belleza.

En el mensaje que acompaña la sesión, la madre del hijo del rapero agradeció el apoyo infinito de sus fans y sus felicitaciones. Afirmó, además, que se encuentra improvisando, pues está sintiendo mucho y pensando poco, pero que espera que todo fluya.

“Hoy cumplo 24. Estoy sintiendo mucho, pensando poco y admitiendo que voy improvisando esperando que todo fluya… Gracias por sus felicitaciones personitas. Gracias por el apoyo y el amor infinito”.

Además de las felicitaciones de sus seguidores, Maya Nazor recibió mensajes de diversas personalidades como la exparticipante de ‘Enamorándonos’, Bellakath, quien le escribió lo siguiente: “Felicidades amor”.





No es de sorprender las muestras de cariño que ha recibido la creadora de contenido, pues aunque haya terminado con Santa Fe Klan, hay mucha gente que la sigue y la admira.

Así que ya sabemos que esta situación no le quita el sueño a la influencer y se le ve feliz disfrutando de sus 24 años de vida.