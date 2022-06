Se filtra polémico audio de Luis Enrique Guzmán y Mónica Marbán.

Una nueva polémica enfrenta la primera actriz Silvia Pinal, luego de su comentada participación en la puesta en escena Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!

Silvia Pinal apareció en el escenario del teatro. ¿Todo salió bien?

Y es que, se dio a conocer un audio de Luis Enrique Guzmán y Mónica Marbán peleando, pues se tomó la decisión de despedir a esta última del teatro.

“Me estás acusando de ratera... me estás diciendo de las cuentas... no quiero discutir. Conmigo no te metas”, grita Marbán en diferentes momentos del audio.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán le pide a Mónica que no jale a su mamá y deje de agredirla.

“Deja de estar jaloneando a mi mamá. Tú viniste a agredirme y vas a pagar por eso. Yo no vine a agredir, tú viniste a agredir... testigos no faltan”, se escucha expresar a Luis Enrique Guzmán.

Silvia Pinal es testigo de todo el escándalo, pues pide a su hijo y a su amiga detener la pelea: “Luis Enrique, ya por favor”, comenta la mexicana.

Luis Enrique Guzmán rompe el silencio sobre la pela con Mónica Marbán

En exclusiva para Venga la Alegría, Luis Enrique Guzmán reveló el motivo del altercado contra Mónica Marbán, quien se molestó por quedar despedida del teatro de Doña Silvia Pinal.

“Fue el día que le avisé que habíamos decidido que se saliera del teatro. Ella llegó a visitar a mi mamá, pero llegó muy agresiva, empujando a quien abrió la puerta. Me dijo '¡¿Qué!?’ muy retadora. Ella quería sacar a mi mamá para platicar con ella a solas y le dije ‘no puedes estar jaloneando a mi mamá', casi la tira de la silla”, dijo a VLA.

¿Luis Enrique Guzmán denunciará a Mónica Marbán? El hijo de Silvia Pinal revela a VLA que no tiene planes de iniciar una batalla legal contra Mónica Marbán.



"Pude haberla denunciado porque vino a la casa a golpearme, pero como es amiga de mi mamá y es una señora grande, la verdad preferí no denunciarla", contó.

Luis Enrique también contó que él ordenó a una enfermera grabar el altercado con Mónica Marbán.

“Yo le pedí a la enfermera que grabara... ya se lo había compartido a alguien más y se filtró. Yo le dije a una de las cuidadoras que grabara porque vi cómo venía esta señora”, concluyó.

