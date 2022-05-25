Luis Enrique Guzmán cree que la obra Caperucita ¡Qué onda con abuelita! fue la despedida definitiva de su mamá de los escenarios teatrales.

Puede ser, mira, nosotros por eso cuando la vimos tan emocionada y tan involucrada en sus ensayos, en sus prácticas con el elenco, pues pensamos, puede ser la última puesta en escena en la que participe mi mamá

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Le estábamos dando un gusto, porque ella lo que quería hacer era eso, subirse al escenario y le brillaron los ojos cuando estaba en el escenario viendo al público ovacionarla y las luces, o sea, es algo que a ella le conmueve hasta el fondo de su alma y eso era lo que queríamos, que viviera eso y, lo vivió

Y confirma que Doña Silvia Pinal ha mejorado de salud desde que cambió de médico, por uno que el productor Iván Cochegrus le recomendó.

El trajo a un médico que le ayudó mucho a mi mamá, que le trajo cosas naturales, nada de medicamentos, más bien cosas naturales. Entonces, la salud de mi mamá mejoró mucho desde que le cambiaron el doctor y ella ha estado mejorando desde entonces

Luis Enrique Guzmán confirma su separación.

Por otra parte, Luis Enrique Guzmán confirmó su separación de Mayela Laguna, madre de su hijo Apolo.

Todavía no, estamos viviendo bajo el mismo techo, pero sí está muy en contacto, no viviendo juntos, pero estamos conviviendo todos los días y ya sea que yo voy a su casa o ella viene aquí, estamos en convivencia con Apolo, llevándolo a la natación, llevándolo a sus clases, a todo y disfrutando mucho juntos también, una etapa diferente en la que estamos teniendo un break y dándonos espacio, que es muy merecido, todas las parejas lo merecen

Finalmente, se negó a hablar de la versión que asegura que su hermana Alejandra Guzmán, nombrará como su heredero universal al pequeño Apolo.

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