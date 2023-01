Mayra Rojas le hizo su primer tatuaje a su hija: ¿Cuál fue el diseño?

Mayra Rojas hizo su primer tatuaje a su hija. ¿Qué fue lo que le hizo?

Mayra Rojas inició su carrera como tatuadora con el propósito de ayudar a las mujeres que a casusa del cáncer de mama tuvieron que someterse a la extirpación de un seno, pero ya como experta tatuadora hasta su hija pasó por sus manos, mira por qué.

“Y ella me dijo: yo quiero, ya sé que quiero de cumpleaños y me dijo: quiero que tú me hagas mi primer tatuaje”.

A lo que la actriz expresó: “cómo se lo niego, encerradas, hacérselo yo, el significado de que su mamá la tatúe, lo que para ella significaba el tatuaje, para mí es muy significativo, son tatuajes chiquitos, que si ya le sumo, ya me debería como 20 mil pesos”.

Mayra tatúa pezones a mujeres que luchan contra el cáncer.

En torno al tatuajeMayra está consciente de lo que ello significa para una mujer que necesita dejar de sentirse incompleta y mutilada.

“Todo el proceso por el que una mujer pasa para sobrevivir al cáncer es demasiado tortuoso”. Cuando a una mujer le dicen ya estás dada de alta, ya te puedes ir a tatuar después de tu reconstrucción mamaria, es la manera de cerrar un capítulo brutal en tu vida porque ese tatuaje no es para tu pareja es para ti, es para el espejo, para recordarte que la libraste, que estás viva y que hoy tienes el derecho de hacer lo que se te dé la gana”.