Los requisitos que debes cumplir para ser dueño de la casa que rentas

Imagina que has vivido en una casa alquilada durante muchos años, tanto tiempo que ya la consideras tu hogar. Te has encariñado con cada rincón, has invertido en su mantenimiento y has construido recuerdos valiosos en ella. En este sentido, surge la pregunta: ¿podrías, de alguna manera, convertirte en el propietario de esta casa? La respuesta no es tan sencilla y depende de varios factores y condiciones específicas.

¿Puedes quedarte como propietario de una casa que has rentado por mucho tiempo?

En México, el hecho de haber rentado una casa durante un largo periodo no te otorga automáticamente el derecho a convertirte en su propietario. No importa si han pasado 5, 10 o incluso 15 años, la relación de arrendamiento es meramente un contrato de uso y disfrute temporal del inmueble, y no una vía para la adquisición de la propiedad.

Ariel dice que cuando su papá muera va a vender su casa [VIDEO] Ariel dice que no permitirá que Ángela se quede con el patrimonio que le pertenece a él y a su hermana; amenaza con vender la casa de su padre cuando él muera.

Sin embargo, existen algunas situaciones específicas que podrían abrir una pequeña puerta a la posibilidad de comprar la vivienda. Por ejemplo, si el propietario decide vender la casa y tú, como inquilino, has vivido allí por más de cinco años, tienes un derecho preferencial para comprarla. Esto está estipulado en el artículo 2448-J del Código Civil, el cual otorga al inquilino la prioridad para adquirir la propiedad si así lo desea.

Otra posible vía, aunque menos común y más compleja, es la prescripción positiva o usucapión. Este es un proceso legal que permite a una persona convertirse en propietario de un bien inmueble después de haberlo poseído de manera pública, pacífica y continua por un periodo determinado, generalmente de cinco a diez años, dependiendo de la legislación local. No obstante, es importante destacar que este camino es más aplicable a situaciones en las que no existe un contrato formal de arrendamiento.

Te puede interesar: El costo que tiene la licencia de conducir permanente en CDMX: requisitos del trámite

Requisitos para ser el propietario de una casa que rentas

Ahora bien, si deseas convertirte en el propietario de la casa que has estado rentando, debes cumplir con ciertos requisitos y considerar algunos puntos clave:



Derecho de Preferencia : Como inquilino, tienes la prioridad para comprar la casa si el propietario decide venderla. Para ejercer este derecho, debes estar atento a las intenciones del dueño y manifestar tu interés de manera formal y dentro de los plazos estipulados por la ley.

: Como inquilino, tienes la prioridad para comprar la casa si el propietario decide venderla. Para ejercer este derecho, debes estar atento a las intenciones del dueño y manifestar tu interés de manera formal y dentro de los plazos estipulados por la ley. Acuerdo con el Propietario : La forma más directa y sencilla de adquirir la casa que rentas es negociar directamente con el propietario. Esto puede implicar llegar a un acuerdo sobre el precio y las condiciones de venta. Asegúrate de que cualquier acuerdo quede debidamente registrado para evitar futuros problemas legales.

: La forma más directa y sencilla de adquirir la casa que rentas es negociar directamente con el propietario. Esto puede implicar llegar a un acuerdo sobre el precio y las condiciones de venta. Asegúrate de que cualquier acuerdo quede debidamente registrado para evitar futuros problemas legales. Proceso de Prescripción Positiva : Este es un camino legal que implica demostrar que has habitado la casa de manera continua durante un largo periodo. Este proceso requiere la intervención de un abogado especializado y la presentación de pruebas ante un juez, lo cual puede incluir testimonios y documentos que respalden tu ocupación del inmueble.

: Este es un camino legal que implica demostrar que has habitado la casa de manera continua durante un largo periodo. Este proceso requiere la intervención de un abogado especializado y la presentación de pruebas ante un juez, lo cual puede incluir testimonios y documentos que respalden tu ocupación del inmueble. Cumplimiento de Obligaciones Contractuales: Mantener al día los pagos de renta y respetar las condiciones del contrato puede ayudar a fortalecer tu posición como inquilino y eventualmente facilitar una negociación para adquirir la propiedad.

Te puede interesar: Así puedes solicitar un video de C5 y usarlo como evidencia