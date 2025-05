“Me siento muy deprimida": Efigenia Ramos, más afectada que nunca por la ausencia de Silvia Pinal

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Efigenia Ramos compartió cuál es su estado de ánimo tras el fallecimiento de Silvia Pinal, y es que la señora fue amiga y asistente personal de la actriz durante más de tres décadas, y el aceptar su ausencia no ha sido nada fácil.

¿Qué dijo Efigenia Ramos sobre la muerte de Silvia Pinal?

A casi seis meses de la muerte de la 'Última Diva del Cine de Oro Mexicano’, Efigenia dijo extrañar como nunca a Silvia Pinal, por lo que se encuentra muy deprimida: "Últimamente la he sentido mucho, me ha dolido más, me siento muy deprimida”, confesó Ramos a la prensa.

La exasistente de la querida actriz también explicó que ha soñado con Silvia, y que en esos sueños ella le besa la cara, además de que su estado de ánimo ha decaído más últimamente, al punto de no querer salir de su casa, pero cuenta con el apoyo de su familia para poder superar su duelo.

“No quiero ni salir... mi hijo me saca a la fuerza, la sueño que me da de besos... todo el tiempo la sueño”, expuso ‘Efi', quien fue abordada por la prensa cuando asistía al musical “Para La Libertad: México 68", junto a su hijo.

¿Cómo avanza la lectura del testamento de Silvia Pinal?

De acuerdo con la asistente personal y amiga de la fallecida actriz, aún no se realiza la lectura del testamento, y es que explicó que se está llevando a cabo un inventario de todas las cosas de doña Silvia Pinal, por lo que todavía no se le ha informado nada.

Efigenia Ramos también habló sobre la visita de Frida Sofía a México, esto en medio de los rumores que apuntan que la joven habría acudido a reclamar su parte de la herencia, aunque la asistente que ya forma parte de la familia Pinal dijo no estar enterada del tema y mantener una comunicación cordial con la hija de Alejandra Guzmán, con quien se envía mensajes de texto.