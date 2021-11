FOTOS | Meghan Markle sigue usando su título real y usa cupones de descuento.

Ha trascendido que la esposa del príncipe Harry se presenta como la duquesa de Sussex y en redes le llueven críticas.

Meghan Markle parece que siempre está en el ojo del huracán, recientemente por dar a conocer que una de las costumbres que ha tenido desde niña y sigue con ella; usa cupones de descuento en sus compras, lo que causó mucha polémica.

Fue durante una conferencia virtual del periódico The New York Times que Meghan aseguró que le gusta ser ahorrativa en las compras del lugar, sin embargo, esto no quiere decir que esté en aprietos de dinero, sino que es un hábito que ha tenido desde siempre que le ha servido para ahorrar.

La esposa del príncipe Harry indicó que desde muy pequeña estuvo consciente de la situación familiar y que a la edad de ocho años comenzó a aportar dinero vendiendo accesorios para el pelo que ella misma hacía con retazos de tela.

Durante el debate en el que participó la exactriz se debatió el tema de la paridad económica y profesional en las mujeres y la duquesa de Sussex recalcó la importancia de inculcar el ahorro en los niños.

Por otro lado, Meghan Markle hace unos días realizó un llamado a senadoras republicanas de Estados Unidos para tocar el tema sobre el recorte en las vacaciones pagadas del plan del presidente Joe Biden.

Lo que llamó la atención fue que la senadora Shelley Moore Capito dio a conocer que recibió la llamada a su teléfono personal y Markle se presentó con su título real.

“Me dice '¿senadora Capito? Habla Meghan, la duquesa de Sussex’. Yo no sabía de dónde obtuvo mi número. Para mi sorpresa, me llamó a mi número personal y se introdujo como la duquesa de Sussex, lo cual es irónico”, indicó la senadora.

“Me dio gusto hablar con ella, pero estoy más interesada en saber lo que opina la gente del estado de Maine”, agregó Moore.

En redes sociales, criticaron que Meghan Markle siga presentándose con su título de la familia real cuando ella y su esposo el príncipe Harry decidieron renunciar a todos sus derechos como miembros de la Monarquía.

