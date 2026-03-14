Este es el mejor ejercicio para eliminar las “alas de murciélago”

Uno de los problemas que preocupa a las personas, sobre todo a las mujeres, son las “alas de murciélago” que se agrava en el envejecimiento y la falta de actividad física. Es por esto que los expertos recomiendan un ejercicio efectivo que puedes hacer desde casa.

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Es importante que tengas en cuenta que el sedentarismo y la ausencia de estimulación muscular constante influyen de forma directa en esta zona del cuerpo. Una alternativa es entrenar con pesas.

La flacidez de los brazos es como consecuencia de la falta de ejercicio regular. El músculo llamado tríceps es importante para extender el codo y mantener la estabilidad del brazo.

¿Cuál es el ejercicio que ayuda a eliminar las “alas de murciélago”?

Los especialistas manifiestan que el entrenamiento de fuerza con pesas ayuda a aumentar la masa muscular, disminuye la grasa corporal y fortalece los huesos que es importante con el paso de los años.

Las mancuernas son grandes aliadas.|Canva

Para realizar este ejercicio de manera segura, recomiendan:

Usar pesos moderados

Efectuar entre 12 y 15 repeticiones

Cuidar la postura

Mantener una rutina de entrenamiento de dos a tres veces por semana



Los beneficios no son solo estéticos ya que fortalecer los brazos favorece a la independencia de la vida. Los mayores de 60 años deben contar con tríceps fuertes para facilitar la carga de objetos, empujar puertas o levantarse con apoyo.

De acuerdo con los expertos, este músculo suele ser uno de los menos trabajados a pesar de su importancia. Es por esto que sugieren incluir ejercicios sencillos con mancuernas, poniendo siempre atención en la técnica y la constancia.

Si no tienes mancuernas puedes hacerlas en tu casa de la siguiente manera:

Mancuernas con botellas de agua (la más fácil)

Materiales:



2 botellas de plástico (de 1,5 L o 2 L)

Agua, arena o piedras pequeñas

Procedimiento:

