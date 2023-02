¿Listo para vender un riñón?: Los mejores memes del regreso de Luis Miguel.

Después de varios años de estar alejado de la escena musical, Luis Miguel está de regreso y el día de ayer confirmó su Tour 2023, hecho que sin duda llenó de emoción a sus fans y no tan fans pues todos en algún momento hemos cantado a todo pulmón alguno de los éxitos del ‘Sol’.

Luis R Conriquez confesó cómo llegó ‘Belikin’ y qué lleva ahí.

A través de sus redes sociales, Micky reveló que volverá a los escenarios para deleitarnos con sus más grandes éxitos, entre los que destacan “Ahora te puedes marchar”, “La incondicional”, “Hasta que me olvides”, “Culpable o no”, “Tengo todo excepto a ti”, entre muchas otras.

Te puede interesar:Luis Miguel anuncia regreso a los escenarios con nueva gira. ¿Cuándo y dónde?

Su regreso es algo que habíamos estado esperando con ansías, sobre todo después del éxito que representó su serie, la cual fue protagonizada por Diego Boneta.

¿Cuándo inicia su gira?

Hace tiempo su amigo y empresario, Carlos Bremen, confirmó que Luis Miguel estaría de regreso con 200 shows; sin embargo, hasta el momento se desconoce cuándo arrancará su gira, qué ciudades recorrerá y cuántos conciertos dará con su Tour 2023.

También te puede interesar: Diego Boneta luce irreconocible como Luis Miguel. (FOTO)

El cantante puertorriqueño publicó en su cuenta de Instagram una imagen suya sonriendo y debajo las letras “Tour 2023”.

¿Dónde se presentará Luis Miguel en México?

Como mencionamos anteriormente, aún no se revelan más detalles de lo que será el Tour 2023, pero es casi un hecho que vendrá a la Ciudad de México, así mismo, estamos seguros de que lo hará en el Auditorio Nacional, como ya es costumbre, por lo que habrá que estar pendientes de sus redes sociales para conocer más detalles.

¿Cuándo fue la última gira de Luis Miguel? La última vez que Luis Miguel tuvo una gira fue en 2018, cuando abarrotó el Coloso de Reforma y recorrió diversos países de América Latina.

Te puede interesar: ¿En qué ciudad nació Luis Miguel?

¿Cuánto costarán los boletos?

Hasta ahora, no existe información oficial sobre la nueva gira de ‘El Sol’, pero es bien sabido que no serán ni uno ni dos los shows que dará en México pues casi siempre rompe récord de presentaciones en el Auditorio Nacional, aunque sí será necesario comenzar a ahorrar pues sus boletos no suelen ser baratos, la última vez que Luismi estuvo de gira las entradas oscilaban entre los 300 y 5 mil pesos.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El anunció del regreso de Luis Miguel desató la locura en redes sociales, por ello, los internautas reaccionaron con divertidos y elocuentes memes. A continuación, te dejamos algunos de los mejores.

Mi mamá: ¿Dónde está la lavadora y el horno de microondas?



Yo en el concierto de Luis Miguel bien feliz: pic.twitter.com/SaldB1zRa0 — 𝗣𝗔𝗣𝗜 𝗟𝗨𝗜𝗦𝗠𝗜 (@iPapiLuisMi) February 14, 2023

Yo llegando al concierto de Luis Miguel sin un riñón pero en primera fila pic.twitter.com/UZZUrXU3xZ — 𝔇𝔦𝔢𝔤𝔬 Gasca 𓌵 (@DiegoGasca__) February 15, 2023

Luis Miguel anuncia gira



Yo en corto: pic.twitter.com/gwR2Wj7ulJ — Chequito (@sergiomelladoo) February 14, 2023

Mi compa y yo sin riñones pero en un concierto de Luis Miguel en primera fila: pic.twitter.com/WRARL3q8df — abel (@hevell8) February 14, 2023

¿Cuánto van a costar los boletos del Tour de Luis Miguel?



¡Por el amor de Dios! pic.twitter.com/qpanmIt8Im — Luisito Rey (@LUISlTOREY) February 15, 2023

*Luis Miguel anuncia tour 2023*



Yo: pic.twitter.com/moFe9UOZpk — Miriam Adaneli (@MiriamAdaneli) February 14, 2023

Luis Miguel anuncia gira en 2023.

Todo internet: pic.twitter.com/w6BBWCFc5H — Wera Supernova 🌟 (@wera) February 14, 2023

LUIS MIGUEL ACABA DE ANUNCIAR TOUR 2023 !!!! SALIÓ EL SOOOOOL 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/RxvqP43z6M — Palacios 🐙 (@PriscilaDice) February 14, 2023

Yo cuando vi que Luis Miguel volvió 🥹 pic.twitter.com/2HOkYFK37G — ivancio (@Ivan__Barreda) February 14, 2023

Yo en el concierto de #LuisMiguel sin un riñón, pero en primera fila: pic.twitter.com/ZzHN7XlWGi — MaestraMiel🐝🍯 (@MaestraaMiel) February 14, 2023

Mi mamá: Donde están los papeles de la casa????



Yo en primera fila en el concierto de Luis Miguel: pic.twitter.com/apk7WvKPr6 — Analistas (@SomosAnalistas_) February 14, 2023

Yo sin un solo centavo en la cuenta viendo que Luis Miguel anunció su tour para este año 😍😍 pic.twitter.com/u9NoEjELm5 — Barrios (@abarrrioss) February 15, 2023