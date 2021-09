Diego Boneta luce irreconocible como Luis Miguel. (FOTO)

Desde hace unos meses, se sabe que la segunda y tercera temporada de Luis Miguel, la serie se grabaron en el mismo lapso, y aunque la tercera entrega aún no tiene fecha de estreno, hace poco se filtraron las primeras imágenes de cómo luce Diego Boneta caracterizado como el cantante.

A través de la plataforma de Twitter, un usuario compartió una imagen en donde se ve a Diego Boneta con el cambio que ha recibido para esta nueva etapa de la serie.

Sin embargo, una vez que se dio a conocer dicha caracterización los comentarios y las críticas no se hicieron esperar; desde las más positivas, hasta aquellos que no creen que se parezca a Luis Miguel, quien para esa edad lucía muy bien y no tan acabado.

La nueva etapa en la serie

En la imagen, se muestra la etapa de El Sol, de los años 2014-2015 y podemos apreciar que, para su caracterización, el talentoso actor Diego Boneta luce más embarnecido, además de que se puede notar que se intentó darle un aire de una persona más grande, pues luce con entradas en la cabeza y algunas arrugas en la cara.

Además, en dicha imagen filtrada, también se puede observar a Plutarco Haza, quien será Humberto en la tercera entrega de Luis Miguel, la serie.

Luis Miguel podría aparecer en el último capítulo de la tercera temporada de su bioserie. Sin embargo, hasta el momento no se sabe qué papel tendrá el cantante en su serie biográfica.

Nueva imagen de Diego Boneta interpretando a Luis Miguel del año 2014-2015 para la tercera temporada de Luis Miguel La Serie pic.twitter.com/aYpjVFofUt — Best of Luis Miguel (@LUISMIARCHIVE) August 31, 2021

Asimismo, no hay que olvidar que Luis Miguel ya tuvo un cameo en la primera temporada. En específico, fue durante el primer capítulo que se puede ver al intérprete en uno de los clubes donde, en la historia, están proyectando uno de sus videos.