Pase a La Fama | Las bandas finalistas, un paso más cerca del éxito

Reconociendo sus actuaciones y su talento, los jueces de Pase a la fama le dieron la bienvenida al podio a las tres bandas que competirán en los que será la final de la primera temporada del programa, tras cientos de momentos entrañables, llenos de emociones, fortalezas pero sobre todo con mucho talento. El público, los jueces y sus compañeros celebraron la llegada de: Grupo Musa, La Jugada Maestra y Banda Destino a la gran final de Pase a la Fama.