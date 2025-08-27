Pase a La Fama |La tensión se siente en el aire
Los competidores de Pase a la Fama sintieron la tensión tras recibir la indicación del nuevo reto doble para demostrar su talento y seguir en la competencia.
Horacio Palencia sorprendió a las bandas con un nuevo reto doble, lo que provocó en los concursantes un sentimiento palpable de intriga por demostrar su valor. Al recibir sus asignaciones, Cintia, representante de Banda Uno, abrió el reto con las canciones de “Un Hombre normal” de Espinoza Paz y “Disculpe Usted” que la haría famosa Julión Álvarez.
