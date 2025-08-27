Pase a La Fama |La tensión se siente en el aire

Horacio Palencia sorprendió a las bandas con un nuevo reto doble, lo que provocó en los concursantes un sentimiento palpable de intriga por demostrar su valor. Al recibir sus asignaciones, Cintia, representante de Banda Uno, abrió el reto con las canciones de “Un Hombre normal” de Espinoza Paz y “Disculpe Usted” que la haría famosa Julión Álvarez.