Pase a La Fama | Despiden a la banda eliminada que no logró llegar al podio de los finalistas
Entre abrazos, lágrimas y aplausos, los jueces, el público y sus compañeros despidieron a la banda que no logró pasar a la gran final.
Palabras de aliento, emociones y buenos deseos, se vivieron durante la despedida de Grupo horizonte, que entre lágrimas y abrazos, salieron del escenario, no, sino antes de recibir buenos consejos de los jueces y una ovación llena de aplausos y vitoreos por parte del público.
Galerías y Notas Azteca UNO