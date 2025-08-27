inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

Pase a La Fama |Una visita inesperada

Los concursantes de Pase a la fama fueron sorprendidos, al encontrarse con sus familias rompiendo con la tensión en momentos llenos de amor cariño y lágrimas de felicidad tras encontrarse después de todo este tiempo, demostrando que a cada paso que se da en la vida es crucial el contar con el apoyo de tu familia.

