Melenie Carmona responde a la polémica felicitación de Cruz Martínez y a la de su padre Arturo Carmona

Melenie Carmona , la hija de Alicia Villarreal y de Arturo Carmona, se encuentra de manteles largos por su cumpleaños; sin embargo, una de las felicitaciones que más llamó la atención fue la de Cruz Martínez, todavía esposo de ‘La Güerita Consentida’.

¿Cuál fue la felicitación de Cruz Martínez?

A través de sus redes sociales, Cruz Martínez compartió una serie de fotografías juntos a Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, las cuales acompañó un largo y emotivo mensaje.

“Hoy celebro el regalo más grande que la vida me ha dado: tú. Desde el instante, cambiaste mi vida para siempre. Con tu luz, tu fuerza, tu ternura y tu sonrisa, me enseñaste lo que significa el amor verdadero”.

“Eres una mujer increíble, inteligente, valiente, hermosa por dentro y por fuera. Me llena de orgullo verte crecer, luchar por tus sueños y convertirte cada día en una versión aún más maravillosa de ti misma. Hoy quiero que recuerdes que no hay límites para ti. El mundo es tuyo, baby girl. Naciste para brillar, para dejar huella, para amar y ser amada con todo el corazón”, agregó.

“Gracias por ser la mejor hija, mi inspiración, mi alegría siempre. Nunca olvides lo especial que eres. Te amo más de lo que las palabras pueden decir”, publicó Cruz Martínez.

¿Cómo la felicitó Arturo Carmona? Por su parte, Arturo Carmona publicó una serie de fotografías con su hija en su cuenta de Instagram, las cuales acompañó con un emotivo mensaje.

“Qué difícil es explicar con palabras, pues se quedan muy cortas para expresarte el amor y lo tan orgulloso que estoy de ti, MI HIJA HERMOSA @meleniecarmona. Soy tan bendecido que Dios me eligió para ser tu padre y me ha hecho el padre más feliz y orgulloso del mundo!! Hoy 10 Abril celebró a grito abierto y con todo mi corazón tu nacimiento mi princesa. FELIZ FELIZ CUMPLEAÑOS MI NIÑA HERMOSA, que Dios te siga bendiciendo a cada paso que das y que nunca te sueltes de su mano agradeciendo cada día de tu vida. TE AMO CON TODO MI SER PARA SIEMPRE”, publicó.

¿Cómo reaccionó Melenie Carmona?

Como era de esperarse, Melenie Carmona les agradeció a ambos por las felicitaciones y las colgó en sus historias de Instagram.

“Gracias papi, te amo muchísimo”, publicó Melenie Carmona en la felicitación de su padre Arturo Carmona, mientras que en la publicación de Cruz Martínez escribió “love you to the moon and back”, que traducido al español quiere decir “te amo hasta la luna y más allá”.