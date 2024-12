Los memes que dejó “La Cueva”, el nuevo tema de Cazzu

Después de una larga espera los fanáticos de Julieta Emilia Cazzuchelli ( Cazzu ) pueden estar contentos, pues la cantante argentina ha lanzado un nuevo tema llamado “La Cueva”, el cual marca su regreso a los escenarios después de haberse convertido en madre y de separarse de Christian Nodal. Recordemos que su último sencillo fue “Glock”.

¿Es una indirecta para Christian Nodal?

El lanzamiento de “La Cueva” llega en medio de una vorágine de rumores y especulaciones relacionados con su separación de Christian Nodal y de las declaraciones que hace poco dio Ángela Aguilar.

Te puede interesar: ¿Tiradera contra Nodal y Ángela Aguilar? Esto sabemos sobre el impactante VIDEO de Cazzu

¡Ángela Aguilar y Christian Nodal son vistos juntos en París! [VIDEO] ¡En exclusiva! Presentamos las fotografías de un fan que se encontró a Christian Nodal y Ángela Aguilar juntos en un parque de diversiones en París.

¿De qué trata "La Cueva”? En el video oficial de “La Cueva”, Cazzu aparece caminando por un campo de flores rumbo a una cabaña que, conforme transcurre la canción, se va incendiando frente a sus ojos.

Este hecho ha sido interpretado como una representación de su vida en los últimos meses, pues cuando estaba con el cantante todo era paz y amor, pero a medida que avanzaron los meses y llegó el rompimiento, las cosas se pusieron densas y la polémica la alcanzó, incluso cuando ella no había hecho nada.

Desde su lanzamiento, “La Cueva” ha generado todo tipo de comentarios en YouTube, donde varios fanáticos sugieren que la letra de este nuevo sencillo podría estar inspirada en la relación que tuvo recientemente con Christian Nodal.

Te encontré en la cueva totalmente roto, totalmente oscuro, totalmente loco

Lamí tus heridas, encendí tu sol. Te mostré la vida y solamente pensaste en vos

¿Y qué vas a hacer al amanecer? Cuando la nostalgia no la tape una mujer

¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a convencer? Cuando yo florezca y al fin deje de doler.

Y volver, volver, volver, no se va a poder

Claro que lloré, si yo te adoré,convertiste nuestra historia en una maldita parodia

¿Cómo iba a saber que ibas a romper todo lo que iba a tu paso? Pero es tuyo este fracaso

Si con todo tu dinero compras el mundo entero

Volverás a aquella cueva sos tu propio prisionero

¿Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia no la topes con placer?

¿Y qué vas a hacer, a quién vas a convencer cuando yo florezca y al fin deje de doler?

Y volver, volver, volver, no se va a poder.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Christian Nodal? Lo culpan de descuidar su físico por Ángela Aguilar

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como mencionamos anteriormente, “La Cueva” desató todo tipo de comentarios, la mayoría de ellos en apoyo a la ‘Nena Trampa”, además de memes. A continuación, te dejamos los mejores memes y comentarios.

“Sepultó a Nodal”, “Cazzu diciendo ‘Encendí tu Sol’ cuando Inti significa Sol en quechua, estoy llorando”, “Yo pensé que Cazzu iba a sacar un tema para perrear hasta el piso Y TERMINÉ LLORANDO EN EL PISO”, “Imagínate ser Cazzu y volver con todo a la música y encima volver con tremendo video”, Cazzu lo salvó de la depresión, lo aceptó y lo amó con toda la oscuridad que manejaba él en ese entonces, lo sanó, le dio una relación y una hija hermosa. Así le pagó siendo un egoísta y sin pensar dos segundos en todo lo que ella hizo por él”.

quede completamente roto con la cueva, cazzu te amo. MAMÁ TE A MO. pic.twitter.com/5MkoHCdrl0 — angelito_bb (@angelit0_bb) December 20, 2024

Belinda volviendo con cactus y cazzu con la cueva ambas dedicadas para nod4l hablando de lo mierda q fue en sus relaciones pf pic.twitter.com/G8ra0btFSA — emilia mernes cantando cumbia en una chata (@akavalula) December 20, 2024

Me imaginaba x donde iba a venir la canción pero jamás pensé que iba a ser tan personal y mostrarnos esa parte tan vulnerable de Cazzu (o Julieta mejor dicho).

Es una balada hermosa. Me duele el corazón aprox.

La Cueva 10/10 pic.twitter.com/annZ8HmvG8 — fabis (@_hibikis) December 20, 2024

Todos al saber cómo está Cazzu luego de haberlo dado todo por alguien que creía que valía la pena, que merecía ser feliz, merecía ser amado y al final el jamás saldrá de la cueva de dónde esta 💔 pic.twitter.com/3Cz6oAOm4z — AM (@AyV333) December 20, 2024

🌵Belinda: Le dedica "Cactus"a Christian Nodal.

🕷️Cazzu: Le dedica "La Cueva" a Christian Nodal.

🤠 Nodal: "Sí sí, yo soy el malo y ustedes son unas mujeres ejemplares" pic.twitter.com/4Jki3uhuIo — Lucía Martínez (@LucyMartineez) December 20, 2024

el mood hasta quedarme dormido - la cueva x cazzu 🤍 pic.twitter.com/FE3D6XElDF — Emilio🕷 (@Emilioovando_) December 20, 2024

Cazzu, tomaste el limón más amargo qué la vida te pudo dar y has hecho limonada. Aplausos de pie para "La cueva". pic.twitter.com/JAXH60RSVC — Astrid Greys (@Papidamelotoo) December 20, 2024