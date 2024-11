Memo Aponte amenaza con quitarse la vida tras críticas en redes sociales

Vaya polémica en la que se ha visto metido Memo Aponte, esto después de que su expareja Shadia Haddad expusiera en redes sociales al influencer , quien le habría sido infiel en una reunión de tipo sexual.

¿Qué dijo la exnovia de Memo Aponte? A través de sus redes sociales, la joven compartió varios videos en los que se dijo desconcertada por haber terminado con Memo Aponte.





“Íbamos a hacer una fiesta de disfraces (...) y la semana pasada nos peleamos, en esta pelea hace otro grupo con ligues de bumble. Total que el lunes me operaron, entonces él me dijo que me cuidaba, nos arreglamos y el miércoles él me terminó porque quiso hacer su fiesta con sus viejas”, detalló.

En otra parte del video, Shiada relató que un año antes, Aponte había hecho otra fiesta, pero ella comentó que había sucedido una orgía ahí. De la misma forma, mencionó que antes de eso, ella se había enterado de que el influencer la había sido infiel en una ocasión.

“Yo no sabía que la fiesta del año pasado había acabado en eso, me acabo de enterar hace como dos días, literalmente. Resulta que el año pasado yo me enteré que esta persona me puso el cuerno con una niña, fue la única que yo supe, literalmente porque lo caché y fue la única que yo me enteré y lo perdoné”, relató en otro clip.

¿Qué dijo Memo Aponte?

Sin embargo, Memo Aponte reaccionó a las acusaciones de infidelidad por parte de su exnovia y lo hizo a través de un video en el que la acusó de usar sus mayores miedos en su contra para manipularlo y obligarlo a mantenerla.

Aponte se dijo devastado por la polémica generada por su ex y de paso le envió un mensaje a Shadia diciéndole que, si deseaba verlo mal, así como su desaparición del mundo eso haría.

“Espero que estés logrando tu cometido, no sé si esto te haga feliz, si te hace feliz que el día de mañana ya no esté, que el día de mañana renuncie a mi propia vida”, dijo el creador de contenido.

Posteriormente, compartió una serie de conversaciones donde hablaba con su exnovia para decirle que él jamás podrá recuperarse de la manera en que lo está exponiendo y que ya no quiere seguir viviendo al sentirse cansado de siempre ser el “malo”.

“He pasado por días complicados y muy oscuros, hace unos días quise renunciar a mi propia vida (…) varias veces de mi vida he estado muy cerca de este tipo de situaciones (…) vivir una vida en la que vives odiado por todo el mundo y que todo mundo te juzgue sin conocerte y que dicen cosas terribles de ti, es horrible y ya me cansé”, agregó.