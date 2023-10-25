Memo del Bosque reacciona a las declaraciones de Valentino Lanús

Memo Del Bosque, reacciona a las polémicas declaraciones de Valentino Lanús, de estar en contra de las quimioterapias en la lucha contra el cáncer, enfermedad que el productor hace unos años venció.

En el momento tuve que tomar la decisión, porque estaba todo muy avanzado, de que si me iba por una parte alternativa, 6 meses y me la jugaba o le entraba y, estaba tan avanzado que dije ‘le voy a entrar’ y eso me ayudó a salir adelante, me afectó en otras muchas cosas por supuesto, pero me sirvió para vivir

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¿Cómo cambió su vida con los tratamientos?

Narra que después de estos procesos químicos, su vida ha dado un giro de 180 grados.

Hoy en día, siempre hemos llevado una parte de mucho cuidado, le comentaba que llevo 25 días bañándome con agua fría, casi con hielo, respirando y haciendo otro tipo de alimentación y cuidándonos, para que no vuelva lo que ahí estuvo, porque no pueden decir que ‘ya pasó’ y nunca más volver. Entonces, tienes que estar constantemente cuidado

Si la seguimos, no soy un yogui que medite una hora, pero con la respiración lo estoy haciendo mucho, 20-30 minutos respirando, en ayuno, temprano y luego te metes a bañar con agua fría, no lo había hecho y al principio fue pasado, pero ahorita digo ‘tiene sus beneficios’

Las revisiones médicas siguen siendo parte de su día a día del productor.

Cuando te dio una enfermedad como estas, te tienes que estar checando cada 6 meses y cada que vas a un chequeo, llegas con miedito, con nervio, porque no sabes, no es algo leal la enfermedad

¿Cómo ha sido el apoyo de su esposa?

Su esposa, Vica Andrade, relaciona su curación con un milagro de fe.

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