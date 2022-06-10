El mensaje de Alfredo Adame a Magaly Chávez que pocos vieron. (VIDEO)

En la edición del pasado miércoles de Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!, fuimos testigos de una de las eliminaciones más tristes de lo que va de la temporada, pues Magaly Chávez fue la eliminada de la competencia.

Sin duda, fue una salida sorprendente para los millones de fans que siguen Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!, pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Alfredo Adame.

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Las emotivas palabras de Alfredo Adame tras la salida de Magaly Chávez.

Magaly Chávez fue una participante que desde el momento en que llegó a la competencia sorprendió por su desempeño; sin embargo, el día de ayer ya no pudo más y fue la eliminada, por lo que Alfredo Adame no logró ocultar que se sentía triste y le dedicó un hermoso mensaje.

Mira yo me siento muy triste porque Magaly, sale. Es una guerrera, es una gran mujer, siempre se mantuvo neutra, moderada y porque es toda una mujer y siempre lo dije. Yo, para terminar, te agradezco porque el 80% del nuevo Alfredo Adame, lo hiciste tú

Recordemos que, antes de formar parte de Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!, Alfredo Adame y Magaly Chávez tuvieron una breve relación que llegó a su final dentro de la competencia.

Ya que tuvieron varias diferencias, pues el actor en varias ocasiones arremetió contra la exparticipante de Enamorándonos lo que terminó por romper su relación.

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