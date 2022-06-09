Magaly Chávez es eliminada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Comienza la última semana de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! y todos los participantes están haciendo uso de sus mejores estrategias para llegar a la Gran Final.

La noche comenzó con un reto demasiado extremo, ya que todos los participantes fueron cubiertos de vísceras para ganar una tarde en un yate, pizza y cócteles.

El equipo de Oskarín, Wendolee y Alfredo Adame se convirtió en el absoluto ganador de la noche, así que disfrutó del premio a unos días de terminar la primera temporada de nuestro reality show.

Las emociones extremas no pararon esta noche, pues todos los concursantes se enfrentaron al reto de La Silla Voladora y muchos de ellos volaron al vacío con su debida protección.

¿Quiénes fueron los eliminados de la semana pasada? Pancho, Apio Quijano y Khiabet fueron los eliminados de la semana pasada, por lo que no pudieron llegar a la semana cumbre de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!



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Magaly es eliminada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Magaly Chávez fue una de las participantes que sorprendió desde su llegada a Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, pues nadie imaginó su valentía y destreza en cada una de las pruebas.

Por si fuera poco, la concursante se convirtió en una de las más polémicas, pues su relación sentimental con Alfredo Adame dio mucho de qué hablar en toda la temporada.

No todo acabó mal para estos dos participantes, pues esta misma noche se comprometieron a salvar su relación sentimental a como dé lugar.

Llegó la ceremonia de despedida, donde los participantes sacaron sus mejores estrategias para acercarse poco a poco rumbo a la Gran Final.

Seis participantes vivieron la ceremonia de despedida, así que Oskarín llegó con inmunidad y salvó a Wendolee.

Finalmente, Jessica y Magaly se enfrentaron al duelo de eliminación, pero esta última no pudo transportar 25 patitos de goma y quedó eliminada.

Recuerda que la Gran Final en vivo será el próximo viernes 10 de junio. Tú podrás elegir al ganador o ganadora de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! por medio de votaciones.

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