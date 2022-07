Santa Fe Klan reveló cómo llegó al mundo de Black Panther.

Santa Fe Klan ofreció una conferencia de prensa para presentar su reciente disco Mundo, el cual llega tras el rotundo éxito de Santa Cumbia en el 2021.

Santa Fe Klan nos puso a pulir el piso a todos en el foro y bailar con su rolita ‘Vuelve María’.

Fue en la misma conferencia de prensa, donde el rapero mexicano reveló cómo fue que llegó su participación en la película Black Panther: Wakanda Forever.

Recordemos que el tema Soy de Santa Fe Klan forma parte del tracklist oficial de la película de Marvel. El cantante guanajuatense contó más detalles al respecto.

“Me habló Camilo Lara de aquí de México, me invitó a su estudio y me presentó al productor de la película. Ahí nos pusimos a escrbir la canción”, contó a la prensa.

Santa Fe Klan confesó que se llevó una grata sorpresa al saber que su canción fue seleccionada para este enorme proyecto de nivel mundial.

“A mí Camilo me invitó, pero no me aseguró nada, me dijo que me invitaba a hacer una canción y ver si quedaba para una película. Que chido que les gustó lo que hice. Lo que escribí lo hice por la película”, declaró.

Black Panther: Wakanda Forever cuenta con más talento mexicano, pues tiene las actuaciones de Tenoch Huerta, Mabel Cadena, además de los actores de ascendencia maya Josué Maychi y Mercedes Coroy.

Santa Fe Klan continúa acumulando éxitos

Santa Fe Klan no solo ha tenido éxito en su carrera profesional, sino también en su vida personal tras la llegada de su bebé, Luka.

Fue en la misma conferencia de prensa, donde el guanajuatense habló sobre la bendición der padre junto a su pareja, Maya Nazor: “Ahora tengo a alguien por quien hacer las cosas mejor y ser una mejor persona”, declaró el intérprete de temas como Debo Entender, Así Soy, Prohibida y más.

