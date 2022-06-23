Platicamos con el gran elenco de Mentiras El Musical en Ventaneando.

Jimena Cornejo, Diana Liparoti, Brenda Santabalbina y María Elisa Gallegos, actrices que conforman parte del elenco de Mentiras El Musical, visitaron nuestro foro de Ventaneando para hablar de esta cautivadora puesta en escena.

"Hay sorpresas, muchas canciones nuevas y una producción increíble con vestuarios renovados. El público va a disfrutar muchísimo. Se los aseguro que van a querer volver, volver y volver", dijeron las actrices y cantantes de Mentiras El Musical en exclusiva.

Mentiras El Musical es una experiencia única para el espectador, pues luego de una noche de bebidas con amigos, así como disfrutar de la mejor música y de la mejor producción, "todo el mundo se queda prendido y puede seguir disfrutando de un karaoke".

"Desde que llegan al teatro van a poder echarse el palomazo y cantar las canciones que más les gutan con un karaoke gigante. La verdad es que se van a divertir", declararon a Ventaneando.

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Mentiras El Musical cuenta con arreglos vocales completamente nuevos, donde podrás disfrutar de tus canciones favoritas por dos horas y media: "Ha sido todo un reto para nosotras para que suene espectacular".

Nuestra querida Pati Chapoy también invitó a todo el público a ver esta puesta en escena que tiene a todos fascinados con su escenografía.

"Les recomiendo esta obra que realmente está fuera de serie", dijo nuestra querida presentadora este mismo jueves.

¿Cuándo ver Mentiras El Musical?

Puedes ver Mentiras El Musical los viernes a las 8:00 de la noche, el sábado a las 5:00 horas de la tarde y a las 8:00 de la noche, además del domingo con dos funciones a la 1:00 de la tarde y a las 8:00 de la noche. Todo en el Teatro Aldama de la Ciudad de México.

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