Yuri prepara el último concierto con coreografía de su vida.

¿Es cierto que Yuri se despide de los escenarios y de todo el baile?

Con 45 años de trayectoría artística, Yuri se encuentra en los preparativos del que asegura será “el último show coreográfico” que ofrecerá en su vida.

“Retirarme no porque hay mucha gente que tiene setenta y tantos años y sigue cantando... pero hacer el ridículo, pues no, mana. Estas cosas a los sesenta y tantos... olvídense”, dijo a Ventaneando .

Si hay algo que tiene claro es la manera en que desea que su público la disfrute sobre el escenario a pesar de su edad.

“Madonna tiene 64 años, si no me equivoco, y ya le vamos bajando de tono porque no nos podemos disfrazar. Para las artistas hay una edad donde una ya no se puede disfrazar. Ya pasa una a ser disfraz y ya una da lástima”, dijo a a este programa.

En cuanto al show, Yuri adelantó con qué agasajará a su fanaticada.

Este es el inicio de todo lo que vamos a hacer en el ‘Tour Euforia’ para todos ustedes. Definitivamente es un show con mucha producción, visuales, una cosa mayor, mucha gente involucrada, pantallas grandes...

¿Cuándo son los conciertos de Yuri? Yuri se presentará en la Arena CDMX, Arena Monterrey y Auditorio de Guadalajara los próximos 4, 12 y 25 de noviembre, respectivamente.



Te puede interesar: Familia de Carmen Salinas aclara si existe pleito por la herencia.

Yuri casi se desmaya en el escenario... ¿será la edad?

Este fin de semana, Pandora y Flans se presentaron en Mérida, Yucatán, donde Ilse Olivo sufrió un golpe de calor que la obligó a abandonar el show abruptamente.

Yuri revela a Ventaneando que ella estuvo a punto de vivir lo mismo hace unas semanas en Cozumel y comparte la solución que encontró para no acabar noqueada.

“Yo eso lo viví hace tres semanas en Cozumel, estábamos a treinta y tantos grados de calor en la noche, estaba lleno el lugar y yo sentía que me les iba. Fui a mi camerino a tomarme un refresco de cola porque la presión la tenía baja, no me podía menear mucho y prendí mi ventilador en todo el show; sentí que me desmayaba”, expresó a este programa.

Y esta es la recomendación de Yuri a Ilse del grupo Flans y a las integrantes de Pandora.

Ventiladores para las cinco, por favor. Ya estamos mayores y nos da el vaguido. Por eso estudien, porque así acaba una, en ridículo y cansada

También te puede interesar: Ana Claudia Talancón fue hospitalizada tras intoxicarse