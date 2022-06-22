Celia Lora elegirá a quien interprete a Alex Lora en la serie del Tri.

Quien diría que detrás de la preparación de la serie biográfica de El Tri de Alex Lora, estaría al mando, nada más y nada menos que su hija, Celia Lora quien es la encargada de organizar el casting para elegir al actor que dará vida al legendario rockero.

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Yo estoy teniendo la participación en opinar muchísimo de quién, es algo difícil de a quién se lo dejas en las manos, pero la vida de ese hombre y su carrera es difícil escoger, tener la confianza y decidir quién lleve a cabo y quién lo va a hacer, ¿Quién va a ser el sabroso que va a interpretar a mi papá?, está difícil, no

Entonces, son dos amigos míos que están ahí en un duelo de haber quién lo hace, con los dos trabaje yo, o sea los dos han sido jefes míos, en realitys. Y, también ver, pues qué plataforma, como conviene más, en todos los sentidos, en cómo saldría un contenido bonito, a través de mi buscaron a ellos, de que lo quieren hacer. Entonces, pues haber quién gana

Celia Lora reveló que en la pandemia sus ingresos incrementaron.

A diferencia de otros famosos que se vieron golpeados económicamente en la pandemia, Celia agradece que sus ingresos subieron como la espuma pues el consumo de material audiovisual para adultos se incrementó.

Cuando empezó la pandemia, empezó la cha... masiva, el OnlyFans subió a lo que subió y pues todo el mundo estaba en su casa de '¿Qué hago?’, entonces, realmente sí, a mí me fue increíble. Claro, sino imagínate, todo mundo en su casa o todo el mundo trono o no puedes andar con alguien porque está enfermo

En otros temas, Celia habló de la censura que Lightyear, la nueva película de Disney ha sufrido en 14 países por incluir un beso entre dos personas del mismo sexo.

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