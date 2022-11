¿Quiere una disculpa de Messi? Canelo impacta con mensaje.

En los últimos días se desató la locura en redes sociales después de que se filtrara una fotografía en donde supuestamente Messi aparecía pisando la camiseta de la Selección Mexicana tras la derrota del tricolor a manos de la Scaloneta. A través de su cuenta de Twitter, el Canelo explotó contra el 10 argentino.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, publicó el campeón mexicano en su cuenta de Twitter y añadió diciendo “que le pida a Dios que no me lo encuentre”. “Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México”, finalizó el pugilista.

Desde que está la playera de MEXICO en el suelo es un insulto. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Por su parte, Messi no se ha pronunciado al respecto, aunque sí lo hicieron amigos de ‘La Pulga’ como Cesc Fábregas y Sergio El Kun Agüero.

“Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de futbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre, después de que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor, y después si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, dijo el exjugador del Manchester City.

“Ni conoces a la persona, ni entiendes cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se levan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, dijo Cesc.

¿Canelo quiere una disculpa de Messi? Saúl Álvarez sigue muy molesto por lo sucedido en el vestuario de la Albiceleste; sin embargo, declaró que no busca ni necesita que el jugador del PSG se disculpe y reiteró que seguirá defendiendo a México contra aquellos que intenten faltarle al respeto.

En entrevista para “Que importa” dijo: “No tengo necesidad de que se disculpe (Messi) o no. No espero que Messi se disculpe. Pero siempre voy a defender a mi patria, me vale ma… si Messi dice que no fue una falta de respeto. Simplemente así soy yo”, declaró nuestro querido Canelo.

Cuando le preguntaron si agrediría a Lio Messi luego de que deseara no encontrarse al 10 de Argentina, Saúl Canelo Álvarez aseguró que no lo agrediría, pero sí se tomaría un tiempo para charlar con él y que éste admitiera que se equivocó. Pero sí dejó en claro que no permitirá que nadie le falte el respeto a México.

“Si me lo encontrara no lo agrediría, pero le diría: ‘la cag… cab…, pide una disculpa y asúmelo’. Porque al hijo de su ma… que le falte al respeto a mi nación le voy a partir su repu… ma…”, añadió.