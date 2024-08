Meta AI: 3 preguntas que No debes hacerle a inteligencia artificial

La llegada de Meta AI a México ha transformado nuestra interacción con aplicaciones populares como WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger, ofreciendo un asistente de inteligencia artificial que busca facilitar nuestras tareas diarias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay ciertas preguntas que debes evitar para garantizar una experiencia fluida y sin problemas con esta nueva herramienta identificada con el círculo azul.

¿Qué es Meta AI en WhatsApp?

Meta AI es un asistente de inteligencia artificial desarrollado por Meta, la empresa matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp. Este asistente está diseñado para mejorar la experiencia del usuario al interactuar con estas aplicaciones, facilitando tareas cotidianas como enviar mensajes, programar recordatorios y buscar información. Al aprovechar el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, puede comprender y responder a las consultas de los usuarios de manera más eficiente y personalizada.

¿Qué no se le puede preguntar a una IA?

Como mencioné, cuando interactúas con Meta AI, hay ciertas preguntas que es mejor evitar para garantizar una experiencia fluida y sin inconvenientes. Una de ellas es: "¿Qué información personal tienes sobre mí?” Aunque el asistente puede ofrecerte respuestas basadas en tus interacciones anteriores, no debe ser utilizado como una herramienta para obtener detalles sobre tu información personal, ya que esto puede generar preocupaciones de privacidad y seguridad.

Otra pregunta que deberías evitar es: "¿Puedes darme consejos médicos o legales?” Aunque Meta AI puede ofrecer información general, no está diseñado para proporcionar asesoramiento profesional en áreas tan críticas. Consultar a un médico o a un abogado calificado siempre será la mejor opción cuando se trata de temas de salud o legales, ya que cada situación es única y requiere atención especializada.

Finalmente, no le preguntes: "¿Por qué hiciste esto?” o "¿Por qué no respondiste a mi pregunta anterior?” Este tipo de cuestionamientos pueden llevar a confusiones, ya que Meta AI no tiene la capacidad de reflexionar sobre su propio rendimiento o decisiones pasadas como lo haría un humano. En lugar de eso, es más útil formular preguntas claras y directas para obtener las respuestas que necesitas.