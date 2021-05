A Michelle Salas se le ha despertado el instinto maternal.

La hija modelo de Luis Miguel y Stephanie Salas asegura que si ‘se apura’ volvería a ver cinco generaciones vivas.

Tras estar bajo los reflectores luego de que en la temporada de Luis Miguel, la serie se retratara la polémica relación que Michelle Salas ha tenido con su papá, la modelo abrió su corazón y confesó cuál es su sentir al ser hija de uno de los cantantes más importantes.

La joven influencer contó cómo ha sido para ella ser el centro de atención desde que era pequeña por pertenecer a una de las familias más famosas, pero también por ser la hija de Luis Miguel.

De tal palo, tal astilla: Stephanie Salas y Michelle Salas no solo comparten apellido, sino su talento y belleza.

Salas contó detalles de su vida profesional y aseguró que el nombre de su papá y de la polémica familia Pinal forman parte de ella y nunca podría desmarcarse.

“Es inevitable negar la cruz de tu parroquia. No vivo en la lucha por quitarme ese nombre. Al final es mi familia, mi sangre y estoy orgullosa de venir de donde vengo”, indicó la también modelo.

Michelle Salas también dejó en claro que ha llegado hasta donde está por méritos propios y no por sus apellidos: “Con el paso de los años creo que he logrado forjar un camino propio y construir con trabajo y determinación un lugar por mí misma. No separando mi nombre de mi familia, sino al contrario”.

“Claro que el estar expuesta al ojo público desde que nací abre las puertas a muchos dimes y diretes, a la crítica, las comparaciones y al chisme. Eso siempre está y estará ahí. Hay que aprender a vivir con eso. Lo importante es no dejar que ese ruido afecte a tu persona y a tu alma Si estás tranquilo y seguro de quién eres, lo demás está de más”, reveló a una revista de circulación nacional.

Respecto al reciente escándalo de su familia derivado de las declaraciones de Frida Sofia quien aseguró que Enrique Guzmán abusó de ella cuando era pequeña, Michelle indicó que está acostumbrada a lo escandaloso de su familia, pero asegura que el público juzga sin conocer la realidad de las cosas.

“La gente siempre se siente con el derecho de juzgar o agredir a los demás cuando en verdad no conocen ni la realidad ni la vida de esa persona. Muchas veces lo que criticas es de lo que careces, así que trato de no engancharme”.

La hija de Luis Miguel, también habló de su deseo de convertirse en madre en un futuro cercano, pues recientemente siente que se le despertó el instinto maternal: “Si me apuro volveríamos a ser cinco generaciones vivas”.

