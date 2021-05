Michelle Salas revela el mejor consejo que le ha dado Luis Miguel.

La hija modelo de Stephanie Salas habla por primera vez de ‘Luis Miguel, la serie’ y comparte los consejos de vida que éste le ha dado.

Durante esta segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” la trama gira en torno a la relación que tenía el cantante con su hija Michelle Salas y nos deja ver cómo es el vínculo que hay entre ellos dos.

Ante los rumores de que en la vida real padre e hija están distanciados debido a la manera en que en la serie retrataron a Stephanie, la modelo rompió el silencio y contó qué le parece el personaje que interpreta Macarena Achaga que está inspirado en ella.

En entrevista para ¡Hola!, Michelle Salas habló de las razones por las que se fue a vivir a Madrid, así como también del accidente que sufrió a principios de 2021 que la obligó a ser intervenida quirúrgicamente y que la mantuvo en pausa algunos meses.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría hacer su propia serie para contar su versión de su historia, aseguró que no es algo que esté en sus planes.

Y tras haber visto algunos episodios de la serie biográfica de su papá, indicó que experimenta varias sensaciones: “He visto algunos capítulos y, claro, cuando ves tu vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”.

Sobre la actuación de la actriz argentina Macarena Achaga, quien da vida a Michelle en su época de adolescente, la nieta de Sylvia Pasquel indicó que ella está haciendo un buen trabajo de actuación, sin embargo, eso no quiere decir que se esté apegando a la verdad.

“Entiendo que ella es una actriz a la cual le dieron un guión, hizo su trabajo de investigación y, desde su punto de vista, hace su mejor versión. Eso no significa que las cosas sean necesariamente así, también hay mucha ficción. Muy poca gente conoce mi vida como realmente es y cómo sucedieron o no las cosas, ya que, repito, siempre he sido muy cuidadosa y protectora de mi privacidad y la de mi familia”, indicó Salas.

Por último, la hija de Luis Miguel aseguró cómo está su relación actual con su papá: “Mi padre es un gran profesional y me ha dado consejos que me han servido mucho en la vida y, sobre todo, en mi trabajo: ser siempre disciplinada, dedicada y responsable en lo que haga. Algo que también aprendí de él y de mi madre es la discreción. Muchas veces, el silencio dice más que mil palabras”.

