Microinfidelidades: ¿Qué son y cómo dañan tu relación?

En los últimos años, algunos conceptos de la psicología humana han cobrado el interés de los internautas y de diferentes medios de información. Tal es el caso de las microinfidelidades, es decir, pequeños gestos que no conducen a una infidelidad evidente pero que dejan ver que coqueteas con alguien que no es tu pareja.

Lo cierto es que identificar las microinfidelidades no es algo sencillo, ya que “existe una línea muy fina entre el coqueteo y la amabilidad sin ningún tipo de intención detrás”, según explica Ana Sierra, quien es psicóloga y sexóloga. Así que, para evitar confusiones y lastimar a la pareja en el futuro, hay que tener más claro este tema.

¿Dónde surgen las microinfidelidades y cómo reconocerlas?

Por lo regular, los sitios donde más se presentan las microinfidelidades son las redes sociales, el trabajo o dentro de las mismas amistades. Si bien, cada caso es diferente, estamos hablando de una microninfidelidad cuando tú o tu pareja muestran:



Secretismo

Disminución de la atención y/o afecto

Cruce en los límites de la relación

Actitud a la defensiva

Usar redes sociales para ligar

Esconder tu relación

¿De qué manera afectan las microinfidelidades a tu relación de pareja?

De acuerdo con la opinión de los especialistas, las microinfidelidades constantes y la tendencia a ocultar cosas pueden alterar la confianza entre los dos integrantes. Sin embargo, esto sucede porque no existe una buena comunicación entre ellos, no expresan sus deseos y atracciones.

Contrariamente, la psicóloga Melanie Schilling, explica que todos los seres humanos hemos sido infieles o microinfieles en algún punto de la vida. Esto según estadísticas que demuestran que muchos fueron infieles estando en una relación y otros los consideraron.

En este sentido, no se trata de que las microinfidelidades sean malas, sino que la pareja que es traicionada no lo considere como un engaño. Desde luego, mantener una buena comunicación es la clave para llegar a este punto en el que la relación no se rompe o termina dañada.

