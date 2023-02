Sismo CDMX: Reportan temblor en Álvaro Obregón, ¿de qué magnitud fue?

Este miércoles 8 de febrero se registró un microsismo en la CDMX y su epicentro fue en le alcaldía Álvaro Obregón, con magnitud 1.2 grados Richter que sorprendió a los habitantes de la zona. El tercer sismo con epicentro en la capital del país en días consecutivos.

¿A qué hora fue el microsismo?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió a las 10:16 horas de este miércoles al sureste de la alcaldía Álvaro Obregón, con una profundidad de 2 kilómetros.

SISMO Magnitud 1.2 Loc. 2 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX 08/02/23 10:16:12 Lat 19.38 Lon -99.19 Pf 2 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 8, 2023

¿Qué dijo Protección Civil?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que no se reportaron afectaciones por este microsismo que se registró en la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que se mantiene en constante comunicación con las demás alcaldías.

¿Cómo reaccionaron los capitalismos al sismo? El sismo de este miércoles fue menos perceptible para los capitalinos en comparación con el que se sintió el martes en Coyoacán, pero algunos internautas aseguraron que sí sintieron el temblor en la colonia Mixcoac y alrededores.

“Otro evento geológicamente normal catalogado como evento intraplaca de Norteamérica por ajustes de esfuerzos en la planicie del Valle de México 1/n”, publicó un usuario de Twitter.

¿Por qué se registran microsismos en la CDMX?

El pasado 29 de enero se registró el primer sismo con epicentro en la CDMX, en la alcaldía Benito Juárez, cuya magnitud fue de 1.3 grados a las 12:49. El martes la tierra volvió a cimbrarse en la alcaldía Benito Juárez, aunque según el SSN el epicentro fue al suroeste de Coyoacán, con una magnitud de 1.5 grados y una profundidad de 2 kilómetros.

De acuerdo con Víctor Hugo Espíndola Castro, responsable de análisis del SSN, los sismos en la CDMX son más comunes de lo que creemos: “Tenemos registro de sismos que se generaron en la Cuenca del Valle de México desde que se empezaron a registrar instrumentalmente, en particular en la Ciudad de México tenemos bastante sismicidad. Toda la corteza terrestre está llena de fracturas, la Ciudad de México no es la excepción y aunque la actividad sísmica no es tan cotidiana como en las costas mexicanas, sí existe”.