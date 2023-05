ÚLTIMA HORA: Nuevo microsismo sacude a la CDMX este viernes 21 de abril.

Un nuevo sismo se registró la mañana de este viernes 21 de abril en la Ciudad de México. De acuerdo con Sky Alert, el movimiento telúrico se registró a las 10:40 horas en la zona poniente de la capital.

¿Cómo diferenciar un sismo de una réplica? El especialista explica.

“A las 10:40 horas se registró un nuevo sismo con epicentro en la zona poniente de la CDMX”, publicó Sky Alert en su cuenta de Twitter.

El microsismo se sintió en las colonias Del Valle y Mixcoac, por lo que habitantes de estas demarcaciones comenzaron a desalojar las instalaciones. Sin embargo, no se activaron las alertas sísmicas.

¿Qué dijeron las autoridades de la CDMX?

Las autoridades capitalinas aseguraron no tener información oficial sobre el movimiento telúrico que se registró la mañana de este viernes. “Tenemos reportes por parte de la población de un movimiento telúrico. Estamos en espera de información oficial del Servicio Sismológico Nacional. Mantén la calma. En breve más datos”, publicó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ya se coordinan con las alcaldías para evaluar posibles daños: “La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil entró en contacto con los Consejos de cada alcaldía para levantar reporte de algún posible daño luego del microsismo”.

¿Cuál fue la magnitud del sismo?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el “SISMO Magnitud 1,8 Loc. 3km al Noroeste de Coyoacán, CDMX 21/04/23 10:39:56 lat 19,36 Lon -99,19 PF 1 km”.

SISMO Magnitud 1.8 Loc. 3 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX 21/04/23 10:39:56 Lat 19.36 Lon -99.19 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) April 21, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes? Algunas zonas en las que los capitalinos reportaron el sismo son San Ángel, San José Insurgentes, Insurgentes, Mixcoac, Colonia del Valle, Ciudad de los Deportes; entre otras.

“Del Valle se sacudió y crujió el piso y un estruendo”, “Sacudida rápida, pero fuerte en Chimalistac”, “En San José Insurgentes se sintió un tirón fuerte”.

¿Por qué se registran microsismos en la CDMX?

De acuerdo con Víctor Hugo Espíndola Castro, responsable de análisis del SSN, los sismos en la CDMX son más comunes de lo que creemos: “Tenemos registro de sismos que se generaron en la Cuenca del Valle de México desde que se empezaron a registrar instrumentalmente, en particular en la Ciudad de México tenemos bastante sismicidad. Toda la corteza terrestre está llena de fracturas, la Ciudad de México no es la excepción y aunque la actividad sísmica no es tan cotidiana como en las costas mexicanas, sí existe”.