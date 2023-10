Miguel Bosé revela que estuvo a punto de casarse con una mujer

¿Miguel Bosé estuvo a punto de casarse con una mujer cuando era joven? El actor y cantante español así lo confesó durante el homenaje del que fue objeto, en el Festival de Cine de Morelia, a 32 años de haber encarnado a Letal, su recordado personaje de la película “Tacones lejanos”.

Te puede interesar: Todo lo que pasó en el fin de semana del Festival de Cine de Morelia

¿Estuvo por casarse con una mujer? En charla con los medios, entre ellos Ventaneando, Miguel Bosé dijo que "Tenía una novia estupenda, me quería casar, en fin…. Muchos otros errores más que no cometí”, declaró y provocó las risas de los presentes.

Miguel Bosé confesó que estuvo muy cerca de casarse con una mujer

¿Sigue conservando las piernas de su personaje?

El intérprete de “Amante bandido”, “Si tú no vuelves”, “Morena mía”, “Te amaré”, “Olvídame tú”, entre otras, refrendó que sigue conservando las espectaculares piernas que mostró su personaje en la emblemática cinta de Pedro Almodóvar.

También te puede interesar: Diego Boneta reveló que tenía una amistad especial con Juan Gabriel

“Sigo conservando esas espléndidas piernas…”, recalcó entre aplausos Miguel Bosé y agregó que “si no estuviese por medio Alejandro y para no comprometer al festival, en este momento me bajaría los pantalones y daría fe que en efecto es así”.

Por cierto, que estando en el escenario Miguel Bosé recibió a dos admiradores, una chica que le regaló una piñata con su figura y un joven al que le plantó un sorpresivo beso en la mejilla.

Te puede interesar: La actriz Itatí Cantoral celebró los XV Años de su hija María Itatí

¿Le gustaría volver a la actuación?

Minutos antes de la conferencia y durante su paso por la alfombra roja, Miguel Bosé reveló si le gustaría retomar la actuación. “No soy actor, no me siento (actor)… pero eso ya lo expliqué allá adentro también”.