De esta manera, Miley Cyrus se vengó de Liam Hemsworth en su canción.

Ha comenzado el año y con el mismo se han lanzado dos canciones que dieron mucho qué hablar y pueden considerarse como “revanchas” por parte de cada una de las intérpretes. Una por supuesto es Shakira con su comentadísima participación en la última Bizarrap Session. Y la otra pertenece al mundo anglo y para esto debemos hablar de la manera en la en la que Miley Cyrus se vengó de Liam Hemsworth en su canción.

La cantante lanzó Flowers, el single con el que abrió el 2023 y cosechó una gran recepción entre sus fans, quienes han llegado a decir que es la mejor canción en su carrera. La crítica también ha expresado elogios para el trabajo de la estadounidense.

¿Cómo se vengo Miley Cyrus de Liam Hemsworth en su canción?

Lo primero a decir es que la cantante pasó mucho tiempo junto con el actor. Ambos compartieron más de 10 años juntos y fueron reconocidos como una de las parejas más estables dentro del mundo del espectáculo en Estados Unidos. La misma tuvo sus problemas porque hubo muchos rumores de toxicidad y en definitiva las complejidades estuvieron muy presentes.

Dado este panorama hay que explicar Flowers, su nueva canción. La misma es una indirecta al elemento que más predominó el día de su ceremonia con el actor: las flores. Y aunque si bien podría ser una coincidencia, tras ver el resto de referencias que existen tanto en la letra como en el videoclip no hay duda de que está más que pensado. Al inicio del videoclip, Miley aparece vestida completamente de dorado con un conjunto firmado por Yves Saint Laurent que data de 1992 (año de su nacimiento) mientras canta la siguiente frase: “we were good, we were gold” (lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro).

Otro aspecto a destacar es que en un momento del video pasa por una casa muy similar a la que tuvo con el actor en Malibu, la misma que se incendió en 2018 y en un fragmento expresa “built a home and watched it burn” (construí una casa y la vi prenderse fuego). Y otro guiño evidente fue una mención semejante a When I Was Your Man de Bruno Mars. Este tema era uno de los preferidos de Hemsworth y el mismo actor lo mencionó en alguna oportunidad.