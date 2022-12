¿Millie Bobby Brown besó a un actor sin su consentimiento?

Una de las actrices jóvenes más exitosas del momento ha sido señalada de besar a un actor sin su consentimiento, nos referimos a Millie Bobby Brown, quien destacó en la serie “Stranger Things” y “Enola Holmes”.

Durante una reciente entrevista, Brown habló un poco de las cosas que pasan dentro de los sets de grabación, muchas de estas anécdotas estaban relacionadas con la segunda parte de “Enola Holmes”, donde interpreta a la hermana menor de Sherlock Holmes, interpretado ni más ni menos que por Henry Cavill.

¿A quién besó Millie Bobby Brown sin su consentimiento? Una de las historias que más llamó la atención fue cuando la joven de 18 años dijo haber besado a su compañero Louis Partridge, sin su debido consentimiento, por lo que su actitud fue muy comentada dentro del set de grabación.

“Justo en el ensayo le agarré la cara y lo besé y él estaba como...”, declaró Millie Bobby Brown. Así mismo, reveló que fue bonito ver a Enola tomar la iniciativa: “Fue tan bonito verla (a Enola) realmente tomar la iniciativa y también ver a una chica dar el primer paso es realmente emocionante”.

¿Por qué le pegó Millie Bobby Brown a Louis Partridge?

Cabe mencionar que el filme Enola se enamora de Tewkesbury (Partridge); sin embargo, eso no fue todo, ya que también narró otro episodio del rodaje de “Enola Holmes 2” donde tuvo que pegarle a su compañero Louis Partridge.

“Cuando realmente tuvimos la escena yo tenía que pegarle, y como Louis es un buen amigo no dejaba de pegarle. No lo estaba fingiendo, de verdad le estaba haciendo daño y al final me dijo ‘Millie, ¿puedes pobar pegarme de mentira?’ Le estaba dando fuerte en el estómago. Es una escena muy mona que creo que a los fans les encantará”, añadió.

¿Qué dijo la coordinadora de intimidad de la cinta?

“Adoro a Millie Bobby Brown, pero esta no es la anécdota graciosa que ella cree. Estoy segura de que entre ella y su compañero había mucha confianza, pero nunca deberíamos sorprender a nadie durante escenas de pelea o intimidad”, declaró Jessica Steinrock, coordinadora de intimidad del filme.

En cuando al beso que la actriz le dio a Louis Partridge, la coordinadora aseveró que “nunca, al fin y al cabo, esto significa que no tenía su consentimiento para besarle, y cuando tu compañero responde con sorpresa al beso, es que no ha existido la comunicación necesaria. Son las pequeñas cosas como estas las que con el tiempo son importantes”.

Por último, declaró que Millie como mujer tiene más poder que su compañero en este tipo de situaciones y aunque les encanta divertirse cuando hacen este tipo de escenas, el consentimiento es obligatorio y necesario siempre.