Minnie West abandona el psiquiátrico tras muerte de su madre: “Sigo estando deprimida”.

Minnie West, hija de la finada Amparín Serrano, fue dada de alta del hospital psiquiátrico en el que se internó hace un mes para aprender a sobrellevar el doloroso duelo que representó la muerte de su madre. La joven continuará con su recuperación en casa, no obstante, le dedicó su progreso a su mamá.

West anunció que ya se encuentra en su casa, cobijada por el apoyo de su familia y publicó el cálido recibimiento que recibió por parte de su padre, David West, con quien se enfundó en un fuerte abrazo y lo compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

“Hoy salgo de un lugar que me enseñó muchas herramientas para seguir adelante. Sé que mucha gente me preguntará “¿cómo te fue?, ¿te sirvió?” con la expectativa de que un capullo se convierta en mariposa.

Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que eventualmente siguiendo con terapias me van a ayudar a procesar el trauma, así que si alguien me pregunta “¿cómo te fue?, ¿te sirvió?”.

La respuesta es: I’m doing the hard work (estoy haciendo el trabajo duro), y eso no cambia en 30 días, es un proceso que en mi caso no sé cuánto tardará, pero lo que sí sé es que por mi mamá voy hacer todo lo que está en mis manos por poder volver a tener momentos felices y volver a ser yo, una yo que jamás será igual pero una yo que va a aprender a vivir con un trauma y sin su otra mitad.

Gracias por recibirme con explosiones de arcoíris llegando a la casa @amparinserrano, esa fue la mejor bienvenida. Gracias a todos por sus comentarios y por estar al pendiente de verdad lo agradezco”, escribió Minnie West en su cuenta de Instagram.

La publicación la acompañó con una serie de imágenes donde aparece abrazada con su padre, otras donde sale acariciando a un caballo, de su padre solo, así como de unos libros de tanatología que la ayudarán a continuar con su terapia y la de un cuadro de un amanecer.

En sus historias, publicó una fotografía de un arcoíris formado dentro de su hogar, dando a entender que era una especie de manifestación de su madre recibiéndola luego de abandonar el hospital psiquiátrico. “Gran recibimiento @amparinserrano”, escribió y la acompañó con un emoji de corazón y otro de arcoíris.

Cabe recordar que desde que Amparín Serrano falleció, sus hijas han considerado a los arcoíris como el símbolo a través del cual se manifiesta su madre, por ello está segura de que de alguna forma su mamá se manifestó y le dio la bienvenida.