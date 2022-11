Minnie West termina con rumores en torno a la muerte de su madre.

Hace unos días les informamos que Minnie West, hija de la finada Amparín Serrano, abandonó el hospital psiquiátrico en el que se internó para aprender a sobrellevar la muerte de su madre, no obstante, continuará con su recuperación desde su casa.

Programa del 6 abril del 2022 Parte 1 | Belinda confesó todo en VLA.

“Hoy salgo de un lugar que me enseñó muchas herramientas para seguir adelante. Sé que mucha gente me preguntará “¿cómo te fue?, ¿te sirvió? con la expectativa de que un capullo se convierta en mariposa. Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que eventualmente siguiendo con terapias me van a ayudar a procesar el trauma, así que si alguien me pregunta '¿cómo te fue?, ¿te sirvió?’.

La respuesta es: I’m doing the hard work (estoy haciendo el trabajo duro), y eso no cambia en 30 días, es un proceso que en mi caso no sé cuánto tardará, pero lo que sí sé es que por mi mamá voy hacer todo lo que está en mis manos por poder volver a tener momentos felices y volver a ser yo, una yo que jamás será igual pero una yo que va a aprender a vivir con un trauma y sin su otra mitad.

Gracias por recibirme con explosiones de arcoíris llegando a la casa @amparinserrano, esa fue la mejor bienvenida. Gracias a todos por sus comentarios y por estar al pendiente de verdad lo agradezco”, escribió Minnie West en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Minnie West abandona el psiquiátrico tras muerte de su madre: “Sigo estando deprimida”.

Minnie West rompe el silencio sobre la muerte de su madre

¿De qué murió Amparín Serrano? La empresaria murió el pasado 12 de agosto y mucho se especuló sobre su deceso, ya que se dijo que fue a consecuencia de una fuerte caída de su famoso sofá elevador cuando este se encontraba a una altura aproximada de seis metros; sin embargo, Minnie West rompió el silencio y aclaró los rumores.

En una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Minnie West reveló si fue cierto o no que su madre murió tras caer de su sofá-elevador. La cuñada de Belinda descartó que su madre haya perdido la vida de esta forma y aseguró que no le importa lo que la gente diga.

“¡No! Pero la gente habla y hace sus propias ideas, para mi familia y para mí ha sido mejor que la gente se quede con lo que se quiera quedar, para nosotros lo importante ahorita es sanar, y dar explicaciones la verdad nos parece que pasa a segundo plano”, sentenció.

¿Por qué decidió internarse en un psiquiátrico? Así mismo, West reveló la razón por la que decidió internarse en una clínica psiquiátrica tras la muerte de su madre: “Porque me diagnosticaron PTSD (trastorno de estrés post traumático) y llega un punto en el que no se puede estar bien sin ayuda profesional, yo llegue a un punto en el que era de vida o muerte tomar la decisión de encontrar ayuda urgente”.

“Yo era la única que estaba ahí, lo vi y por eso tengo un trastorno de estrés post traumático”, finalizó.